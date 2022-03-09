Responsável por atirar faca na semifinal da Copinha ainda não foi identificado; São Paulo será julgado

Na próxima semana, o São Paulo será julgado pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva) por conta dos episódios violentos ocorridos na derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior, que aconteceu na Arena Barueri. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Durante o segundo tempo do clássico, dois torcedores do São Paulo invadiram o gramado e foram para cima de atletas palmeirenses. Além disso, uma faca foi arremessada no gramado. O responsável pelo arremesso do objeto ainda não foi identificado pela polícia, mesmo após 46 dias do fato.