Responsável por atirar faca na semifinal da Copinha ainda não foi identificado; São Paulo será julgado

Na próxima semana, o São Paulo será julgado pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva) por conta dos episódios violentos ocorridos na derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior, que aconteceu na Arena Barueri. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Durante o segundo tempo do clássico, dois torcedores do São Paulo invadiram o gramado e foram para cima de atletas palmeirenses. Além disso, uma faca foi arremessada no gramado. O responsável pelo arremesso do objeto ainda não foi identificado pela polícia, mesmo após 46 dias do fato.
De acordo com a citação disponível no site do TJD-SP, o São Paulo foi indiciado no artigo 123, incisos I, II e III (Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto; invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo). Caso seja condenado, o Tricolor pode receber uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Além disso, os procuradores pedem para que o São Paulo perca mandos de campo, que está previsto no artigo. No entanto, essa punição deve aontecer somente em jogos do sub-20.