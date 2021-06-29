Responsável por 40% dos gols, Mateus Castro comemora início do Nagoya na Champions Asiática

Crédito: Divulgação/Nagoya

O Nagoya Grampus, do Japão, começou a trajetória na Liga dos Campeões da Ásia da melhor maneira possível. Em três jogos disputados até aqui, são três vitórias, oito gols marcados e nenhum sofrido. Líder com 100% de aproveitamento no Grupo G.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Responsável por 40% dos gols da equipe com dois gols feitos e uma assistência anotada, o meia brasileiro Mateus Castro comemorou o bom início de competição de sua equipe.

- Viramos a chave assim que embarcamos para disputar a Champions. Sabíamos das dificuldades desses primeiros jogos e sabíamos também que começar bem nos daria moral para o restante dos jogos. Feliz demais por esse início - disse Mateus, antes de completar:

- Não podemos deixar esses resultados interferirem nos próximos jogos. Cada partida é uma decisão, uma guerra. Vamos trabalhar para somar o maior número de pontos possíveis e garantir a vaga para a próxima fase - concluiu.