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Responsável por 40% dos gols, Mateus Castro comemora início do Nagoya na Champions Asiática

Brasileiro participou de três dos oito gols da equipe até aqui na competição...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 20:24

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 20:24
Crédito: Divulgação/Nagoya
O Nagoya Grampus, do Japão, começou a trajetória na Liga dos Campeões da Ásia da melhor maneira possível. Em três jogos disputados até aqui, são três vitórias, oito gols marcados e nenhum sofrido. Líder com 100% de aproveitamento no Grupo G.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Responsável por 40% dos gols da equipe com dois gols feitos e uma assistência anotada, o meia brasileiro Mateus Castro comemorou o bom início de competição de sua equipe.
- Viramos a chave assim que embarcamos para disputar a Champions. Sabíamos das dificuldades desses primeiros jogos e sabíamos também que começar bem nos daria moral para o restante dos jogos. Feliz demais por esse início - disse Mateus, antes de completar:
- Não podemos deixar esses resultados interferirem nos próximos jogos. Cada partida é uma decisão, uma guerra. Vamos trabalhar para somar o maior número de pontos possíveis e garantir a vaga para a próxima fase - concluiu.
Antes de encerrar a primeira fase, o Nagoya Grampus ainda entrará em campo em três rodadas. O clube japonês pode garantir a vaga para a próxima fase em caso de vitória e uma combinação de resultados no outro confronto do grupo.

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