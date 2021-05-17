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Responsável por 30% dos gols da equipe, Mateus Castro comemora boa fase no Nagoya Grampus

Time marcou 22 gols na J-League, sendo seis deles feitos pelo meia-atacante brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 13:39

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 13:39

Crédito: Brasileiro vive boa fase no futebol japonês (Divulgação
Na vice-liderança do Campeonato Japonês com 35 pontos, o Nagoya Grampus venceu 11 dos 17 jogos disputados, empatando dois e perdendo outros quatro. Com 22 gols marcados, a equipe está longe de ter um dos melhores ataques da competição, e o número poderia ser pior se não fosse a boa pontaria do meia brasileiro Mateus Castro.Com seis gols, Mateus é responsável por 30% dos gols da equipe na J-League, e é o artilheiro da equipe na competição. No último final de semana, foram dois, na vitória por 3 a 0 sobre o Shimizu S-Pulse.
- É um momento especial, mas eu não sou muito de individualidade. Fico muito feliz com essa fase, e vou trabalhar para manter assim. Se estou bem hoje, agradeço aos meus companheiros e a comissão técnica pela confiança. Sem o apoio e a motivação deles, dificilmente eu estaria assim hoje - disse Mateus, que aproveitou para citar o bom momento do clube:
- Estamos numa crescente, nosso time é unido e temos um entrosamento desde a última temporada e acredito que isso faz a diferença nos jogos. Temos muitos objetivos na temporada, queremos fazer bons jogos e mostrar quem somos e para o que viemos - concluiu.

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