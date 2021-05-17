Responsável por 30% dos gols da equipe, Mateus Castro comemora boa fase no Nagoya Grampus

Crédito: Brasileiro vive boa fase no futebol japonês (Divulgação

Na vice-liderança do Campeonato Japonês com 35 pontos, o Nagoya Grampus venceu 11 dos 17 jogos disputados, empatando dois e perdendo outros quatro. Com 22 gols marcados, a equipe está longe de ter um dos melhores ataques da competição, e o número poderia ser pior se não fosse a boa pontaria do meia brasileiro Mateus Castro.Com seis gols, Mateus é responsável por 30% dos gols da equipe na J-League, e é o artilheiro da equipe na competição. No último final de semana, foram dois, na vitória por 3 a 0 sobre o Shimizu S-Pulse.

- É um momento especial, mas eu não sou muito de individualidade. Fico muito feliz com essa fase, e vou trabalhar para manter assim. Se estou bem hoje, agradeço aos meus companheiros e a comissão técnica pela confiança. Sem o apoio e a motivação deles, dificilmente eu estaria assim hoje - disse Mateus, que aproveitou para citar o bom momento do clube: