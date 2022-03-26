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futebol

Responsável pelo NIF, Ricardo Henry é demitido do Avaí

Integrante do departamento de inteligência do clube foi desligado do Leão após reunião com a diretoria...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 12:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 12:42
O departamento de futebol do Avaí passa por algumas mudanças antes da estreia no Campeonato Brasileiro e o Leão demitiu Ricardo Henry, responsável pelo departamento de inteligência do clube.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Em reunião com o diretor de futebol William Thomas, Henry foi informado que não faz parte dos planos para a temporada 2022.
A decisão pegou o profissional de surpresa, já que ele estava no Avaí desde 2011 e possuía vasta experiência nos bastidores do clube catarinense.
Agora, com o cargo livre dentro do departamento de inteligência, o Avaí irá anunciar nos próximos dias o novo substituto de Ricardo Henry.
Crédito: Divulgação/Avaí

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