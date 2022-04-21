Responsável pelo empate do São Paulo, Reinaldo exalta instruções de Rogério Ceni

LanceNet

20 abr 2022 às 22:08

O São Paulo garantiu um sofrido empate contra o Juventude, no jogo desta quarta-feira (20), válido pela terceira fase da equipe na Copa do Brasil. Reinaldo foi o responsável pelo segundo gol do Tricolor paulista, após uma cobrança de pênalti ao final do segundo tempo. A rodada encerrou em 2 a 2. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o JuventudeO árbitro deu toque de mão para Paulo Moccelin, do Juventude. Nisso, Reinaldo foi responsável pela cobrança do pênalti e garantiu o empate da partida nos acréscimos. O jogador falou sobre o desempenho abaixo do São Paulo e ressaltou que as instruções passadas por Rogério Ceni no intervalo foram essenciais.TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogos- A gente estava dando muito espaço para a equipe deles. No intervalo o professor conseguiu mostrar onde era o encaixe. Encaixamos no segundo tempo e mostramos que é nossa equipe que vem jogando, colocando a bola no chão e buscando o gol sempre. Feliz pelo empate, não era o que a gente esperava aqui, mas saindo com 2 a 0 e empatar é bom - disse. O Tricolor paulista agora volta a campo no sábado (23), às 16h30, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O jogo de volta contra o Juventude, portanto, será no dia 12 de maio, às 19h30, no Morumbi.
