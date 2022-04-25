Responsável pelo empate diante do Bahia, Dalberto pensa no jogo contra o Brusque

O CSA, na próxima terça-feira (26), encara o time do Brusque, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com um jogo a menos, a equipe empatou duas vezes na competição. O atacante Dalberto, autor do gol de empate contra o Bahia, ressaltou a relevância do confronto diante do Brusque.-A partida contra o Brusque será um jogo muito difícil. Eles são muito fortes jogando dentro de casa e, com certeza, vão nos trazer grandes dificuldades. Respeitamos muito a equipe do Brusque, mas vamos em busca da nossa primeira vitória na competição, o que vai nos colocar numa boa situação na tabela-, relatou o atacante.