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futebol

Responsável pelo empate diante do Bahia, Dalberto pensa no jogo contra o Brusque

O atacante quer ajudar a equipe na busca pela primeira vitória na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 19:38

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 19:38

O CSA, na próxima terça-feira (26), encara o time do Brusque, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com um jogo a menos, a equipe empatou duas vezes na competição. O atacante Dalberto, autor do gol de empate contra o Bahia, ressaltou a relevância do confronto diante do Brusque.-A partida contra o Brusque será um jogo muito difícil. Eles são muito fortes jogando dentro de casa e, com certeza, vão nos trazer grandes dificuldades. Respeitamos muito a equipe do Brusque, mas vamos em busca da nossa primeira vitória na competição, o que vai nos colocar numa boa situação na tabela-, relatou o atacante.
O tento anotado por Dalberto, na última rodada, foi o primeiro gol pelo Azulão do Mutange na Série B do Brasileirão. Mesmo sem as vitórias, Dalberto crê que o CSA tem capacidade para se desenvolver e lutar pelo acesso: -Nas duas primeiras partidas enfrentamos duas equipes muito fortes. O Ituano, jogando fora de casa e depois o Bahia, que é um clássico aqui do Nordeste. Sabemos das qualidades do nosso elenco, temos um bom time, o nosso treinador tem muitas qualidades e o trabalho tem sido bem feito. Acredito que evoluiremos bastante e vamos brigar pelas primeiras posições-, finalizou o jogador.
Crédito: DalbertodeixouodelenoempatecontraoBahia,por1a1.(Foto:MorganaOliveira/CSA

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