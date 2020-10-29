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Responsável pela volta de Jorge Jesus, Luis Filipe Vieira é reeleito presidente do Benfica

Mandatário irá iniciar sexto mandato consecutivo após receber 62,59% dos votos...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 13:01
Crédito: Divulgação / Benfica
O atual presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, foi reeleito e seguirá no comando do clube por mais quatro anos. Responsável por convencer Jorge Jesus a retornar para Portugal, o mandatário garantiu a vitória com folga sobre os adversários.
Na última quarta-feira, Luis Filipe Vieira foi reeleito recebendo 62,59% dos votos. O presidente superou com facilidade João Noronha Lopes (34,71%) e Rui Gomes da Silva (1,64%). Um total de 38.102 sócios participaram da eleição.
Luis Filipe chegou ao Benfica em 2003 e vai iniciar seu sexto mandato consecutivo no clube português. O presidente promoveu o retorno de Jorge Jesus com o objetivo de alcançar um reconhecimento maior a nível continental.
Eliminado precocemente da Liga dos Campeões, o Benfica lidera o Campeonato Português com 15 pontos e ainda está na disputa pela Liga Europa, onde fará sua estreia nesta quinta-feira, contra o Standard Liége, em Lisboa.
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