Responsável pela volta de Jorge Jesus, Luis Filipe Vieira é reeleito presidente do Benfica

Crédito: Divulgação / Benfica

O atual presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, foi reeleito e seguirá no comando do clube por mais quatro anos. Responsável por convencer Jorge Jesus a retornar para Portugal, o mandatário garantiu a vitória com folga sobre os adversários.

Na última quarta-feira, Luis Filipe Vieira foi reeleito recebendo 62,59% dos votos. O presidente superou com facilidade João Noronha Lopes (34,71%) e Rui Gomes da Silva (1,64%). Um total de 38.102 sócios participaram da eleição.

Luis Filipe chegou ao Benfica em 2003 e vai iniciar seu sexto mandato consecutivo no clube português. O presidente promoveu o retorno de Jorge Jesus com o objetivo de alcançar um reconhecimento maior a nível continental.