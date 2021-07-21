'Respeita, é Made in Cotia!' Jovens da base do São Paulo comemoram gol de Marquinhos na Libertadores; assista!

A vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Racing-ARG, em Buenos Aires, foi especial para o atacante Marquinhos. Aos 18 anos, e na estreia como titular da equipe, o jogador fez um gol e participou dos outros dois no excelente triunfo do Tricolor, que valeu a classificação às quartas de final da Libertadores.
Um vídeo postado pelo jogador de base do São Paulo, Mateus Manso, mostra a comemoração dos jovens em Cotia após o tento marcado por Marquinhos.
Marquinhos foi aposta de Crespo no duelo contra o Racing e não decepcionou. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Marquinhos tinha apenas três jogos no profissional. O garoto foi acionado contra o Bahia, Racing e Fortaleza, entrando sempre no segundo tempo.Agora, como titular pela primeira vez e tendo ótima atuação, ele tem tudo para conseguir um lugar nos onze iniciais.