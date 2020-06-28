Resgate de Henrique exigiu técnica de rapel dos bombeiros e dispositivos do carro ajudaram a evitar o pior

O acidente de carro que o volante Henrique sofreu na noite de sexta-feira, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, pode ser considerado um “pequeno milagre”, devido a gravidade da colisão. O carro do jogador ficou praticamente destruído após cair em um penhasco de 200m de profundidade na Serra do Rola Moça. Henrique saiu apenas com ferimentos leves, sem consequências graves, mas seu resgate exigiu técnicas de rapel do Corpo de Bombeiros. O Cruzeiro informou que o estado do volante, de 35 anos, é bom, sem lesões neurológicas ou ortopédicas. Mas ele ficará internado ainda para observação, por 48 horas. Quando foi resgatado, Henrique estava consciente, reclamando de dores causadas pelo impacto da queda. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o jogador estava "desorientado e confuso", o que deixou as causas da queda ainda sem mais informações. O local onde o acidente ocorreu é de difícil acesso, e o Corpo de Bombeiros teve de utilizar 16 homens para retirar a vítima do carro.E MAIS:Cruzeiro informa que estado de saúde de Henrique não é graveHenrique, do Cruzeiro, sofre acidente de carro em Brumadinho e é levado para hospital em BHKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroEnderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderCruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidade- O local é de extremo difícil acesso. É uma ribanceira e o veículo desceu capotando, batendo diversas vezes e parou em uma vala. Foi um trabalho bem difícil, complicado, devido a dificuldade do acesso ao lugar e por ser um trabalho realizado no período noturno - disse o capitão Tiago Costa. Ainda de acordo com o capitão dos bombeiros, os dispositivos de segurança do seu carro, uma Land Rover, podem ter sido decisivos para a sobrevivência do atleta celeste. - Com certeza, são diversos fatores, sorte inclusive. Sem sombra de dúvidas as tecnologias envolvidas ali no veículo ajudaram bastante para que ele saísse com o mínimo de lesão. Realmente, a gravidade do acidente foi algo considerável. O veículo desceu capotando cerca de 300 metros e a vítima sair sem nenhum tipo de fratura, lesão grave aparente é algo a ser considerável. Cruzeiro emite nota sobre o estado de saúde de Henrique O Cruzeiro Esporte Clube informa que os resultados dos exames realizados pelo atleta Henrique não apresentaram qualquer tipo de lesão ortopédica ou neurológica. Ele está consciente e passa bem. Por precaução, o jogador seguirá internado em observação no Mater Dei, no período de 24 a 48 horas, acompanhado por médicos do Clube e profissionais do hospital.E MAIS:Henrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeLateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na JustiçaCruzeiro confirma a contratação do lateral-direito Raul Cáceres E MAIS: