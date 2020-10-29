Reservas do São Paulo treinam no CT do San Lorenzo, em Buenos Aires

O São Paulo voltou aos treinos após a derrota, por 3 a 2, para o Lanús no jogo de ida da segunda fase Copa Sul-Americana. No CT do San Lorenzo, em Buenos Aires, os atletas que não começaram a partida na última quarta foram a campo e trabalharam sob os olhares da comissão técnica. Os titulares realizaram exercícios regenerativos e não treinaram com bola.

Para evitar o desgaste físico e conseguir colocar todos os atletas do elenco em atividade, o São Paulo optou por retornar à capital paulista na tarde desta quinta. O San Lorenzo cedeu seu centro de treinamento para que o Tricolor realizasse suas atividades. Diniz comandou um treino de intensidade com os reservas e já começou a projetar o time para o jogo de domingo, contra o Flamengo. No CT da Barra Funda, a comissão técnica comandou uma atividade com os jogadores que estão em reta final de recuperação e não viajaram para a Argentina. O meia Hernanes e o lateral Igor Vinícius trabalharam com os fisioterrapeutas e, dependendo de suas respectivas evoluções, podem até ser reintegrados ao elenco ainda nesta semana.