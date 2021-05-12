Reservas do São Paulo fazem atividade em hotel no Uruguai

Enquanto os titulares do São Paulo treinavam no CT da Barra Funda, o grupo reserva, que está no Uruguai para encarar o Rentistas, nesta quarta-feira (12), às 19h, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores, também realizavam atividades visando o confronto contra os uruguaios.

Os reservas realizaram atividade física no hotel onde estão concentrados para o jogo, que pode garantir o São Paulo nas oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência. Para isso, basta uma simples vitória.

CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Com a situação na Libertadores encaminhada, o São Paulo vem encarando a fase final do estadual como a grande chance de sair da seca de títulos, que dura desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana. Pelo planejamento da diretoria e comissão técnica, o clube está neste momento, priorizando o Campeonato Paulista. O time alternativo, inclusive, está invicto quando precisou atuar. Crespo escalou um time alternativo em quatro jogos neste ano, até por conta da maratona de jogos devido ao calendário apertado pela pandemia de Covid-19. Foram duas vitórias e dois empates, entre eles um clássico, sendo nove gols marcados e cinco sofridos.