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futebol

Reservas do São Paulo fazem atividade em hotel no Uruguai

Tricolor se prepara para enfrentar o Rentistas, nesta quarta-feira, às 19h, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Uma vitória garante o time nas oitavas de final...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 15:00

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:00

Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net
Enquanto os titulares do São Paulo treinavam no CT da Barra Funda, o grupo reserva, que está no Uruguai para encarar o Rentistas, nesta quarta-feira (12), às 19h, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores, também realizavam atividades visando o confronto contra os uruguaios.
São Paulo enfrenta o Rentistas nesta quarta! Veja os jogos do Tricolor contra times uruguaios na Libertadores!
Os reservas realizaram atividade física no hotel onde estão concentrados para o jogo, que pode garantir o São Paulo nas oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência. Para isso, basta uma simples vitória.
CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Com a situação na Libertadores encaminhada, o São Paulo vem encarando a fase final do estadual como a grande chance de sair da seca de títulos, que dura desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana. Pelo planejamento da diretoria e comissão técnica, o clube está neste momento, priorizando o Campeonato Paulista. O time alternativo, inclusive, está invicto quando precisou atuar. Crespo escalou um time alternativo em quatro jogos neste ano, até por conta da maratona de jogos devido ao calendário apertado pela pandemia de Covid-19. Foram duas vitórias e dois empates, entre eles um clássico, sendo nove gols marcados e cinco sofridos.

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