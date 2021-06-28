Reservas contra o Ceará, Benítez e Rigoni devem ser titulares do São Paulo na partida contra o Corinthians

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

A dupla de argentinos do São Paulo formada por Emiliano Rigoni e Martín Benítez empolga bastante a torcida são-paulina. Ex-parceiros de Independiente, da Argentina, os dois jogadores tem tido atuações de destaque pelo Tricolor, Mesmo ficando no banco contra o Ceará para serem poupados, ambos devem ser titulares no clássico contra o Corinthians.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Benítez chegou ao São Paulo no início da temporada e, desde sua chegada, vem sendo um dos melhores jogadores da equipe. O meia foi eleito o craque do Paulistão, sendo crucial para a conquista do torneio.

Já Rigoni é a aquisição mais recente do clube. O meia atacante chegou ao São Paulo no fim de maio, estreando em junho, contra o Atlético Goianiense. Desde sua estreia, jogou em todas as partidas do time, marcando um gol e dando quatro assistências em sete atuações.

Na partida contra o Cuiabá, na última quarta-feira (23), a dupla começou a partida junta pela primeira vez. No jogo, a parceria fez efeito, com Benítez marcando um gol com assistência de Rigoni. Nos minutos finais do duelo, porém, o camisa 77 deixou o gramado com sinais de desgaste físico.

Após jogar seis partidas em sequência, Rigoni foi poupado no jogo do último domingo (27), contra o Ceará. Benítez também ficou no banco, pois voltou recentemente de lesão. Ambos entraram ao longo da partida, mas não jogaram por muito tempo para se preservarem, já pensando na próxima rodada.

Sendo uma dupla crucial para o desempenho ofensivo do Tricolor, os dois devem ser titulares nesta quarta-feira (30), no clássico contra o Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena.Ainda sem vencer no Brasileirão, o São Paulo entra em campo no Majestoso precisando de uma vitória para iniciar sua recuperação no campeonato. Após sete rodadas, o Tricolor somou apenas quatro pontos, com quatro empates e três derrotas.