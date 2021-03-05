Reserva no gol do Bayern, Nübel quer ser emprestado

Contratado pelo Bayern Munique em 2020, Alexander Nübel não consegue ter sequência devido às grandes atuações de Manuel Neuer. A falta de minutos em campo irritou o empresário do jogador, Stefan Backs, que veio a público mostrar seu descontentamento.

-A situação não é satisfatória. Se continuar sem jogar teremos de pensar num empréstimo no final da época - disse à revista "Kicker".De acordo com a mesma fonte, o Mônaco já demonstrou interesse em contar com o goleiro alemão. Na temporada, Nübel disputou apenas duas partidas e sofreu um gol.