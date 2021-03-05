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futebol

Reserva no gol do Bayern, Nübel quer ser emprestado

O empresário do jogador veio a público afirmar que a "situação não é satisfatória". Goleiro quer mais minutos em campo, mas esbarra nas grandes atuações de Neuer...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 12:31
Crédito: Divulgação/Bayern de Munique
Contratado pelo Bayern Munique em 2020, Alexander Nübel não consegue ter sequência devido às grandes atuações de Manuel Neuer. A falta de minutos em campo irritou o empresário do jogador, Stefan Backs, que veio a público mostrar seu descontentamento.
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-A situação não é satisfatória. Se continuar sem jogar teremos de pensar num empréstimo no final da época - disse à revista "Kicker".De acordo com a mesma fonte, o Mônaco já demonstrou interesse em contar com o goleiro alemão. Na temporada, Nübel disputou apenas duas partidas e sofreu um gol.

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