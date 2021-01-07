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Reserva contra o Bragantino, Arboleda se atrasou em reapresentação do São Paulo; entenda

Tricolor afirma que ausência do zagueiro como titular diante do Massa Bruta se deu por uma fadiga muscular e não por atraso no início do ano...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 14:33

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 14:33

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Reserva na derrota do São Paulo por 4 a 2 diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Arboleda não se reapresentou ao Tricolor na data marcada após passar o ano novo no Equador, o seu país de origem.
A informação foi publicada inicialmente pelo "GE". De acordo com o clube, no entanto, a opção pela preservação do defensor foi fruto de uma fadiga muscular e a decisão de deixá-lo na suplência ocorreu por cautela, já que neste domingo (10), o Tricolor tem clássico diante o Santos, no estádio do Morumbi, às 16h, pela 29ª rodada do Brasileirão.
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No lugar de Arboleda, o técnico Fernando Diniz optou por iniciar com o garoto Diego Costa como titular na zaga são paulina. No intervalo, o treinador promoveu a entrada de Léo na vaga de Diego. O equatoriano, portanto, não foi a campo contra o Massa Bruta.
Para a diretoria do São Paulo, Arboleda justificou o seu atraso na reapresentação pelo cancelamento do seu voo de volta ao Brasil pela companhia aérea.
Preterido por Fernando Diniz durante a temporada, o zagueiro recuperou o seu prestígio com a comissão técnica tricolor no fim de novembro. Desde então, Arboleda havia atuado os 90 minutos das últimas nove partidas do São Paulo, até o duelo desta quarta-feira (6).

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