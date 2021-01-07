Reserva contra o Bragantino, Arboleda se atrasou em reapresentação do São Paulo; entenda

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Reserva na derrota do São Paulo por 4 a 2 diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Arboleda não se reapresentou ao Tricolor na data marcada após passar o ano novo no Equador, o seu país de origem.

A informação foi publicada inicialmente pelo "GE". De acordo com o clube, no entanto, a opção pela preservação do defensor foi fruto de uma fadiga muscular e a decisão de deixá-lo na suplência ocorreu por cautela, já que neste domingo (10), o Tricolor tem clássico diante o Santos, no estádio do Morumbi, às 16h, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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No lugar de Arboleda, o técnico Fernando Diniz optou por iniciar com o garoto Diego Costa como titular na zaga são paulina. No intervalo, o treinador promoveu a entrada de Léo na vaga de Diego. O equatoriano, portanto, não foi a campo contra o Massa Bruta.

Para a diretoria do São Paulo, Arboleda justificou o seu atraso na reapresentação pelo cancelamento do seu voo de volta ao Brasil pela companhia aérea.