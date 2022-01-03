Resende FC anuncia patrocínio master da EstrelaBet até o fim de 2022

O Resende tem um novo patrocinador master. Trata-se da EstrelaBet, marca pertencente ao Grupo Stars e um dos maiores sites de apostas do país. O vínculo anunciado nesta segunda-feira é válido até o final de 2022 e irá a campo pela primeira vez na estreia do Campeonato Carioca. A negociação entre EstrelaBet e Resende FC, foi realizada pela 213 Sports.

A marca da EstrelaBet ocupará os espaços mais nobres da camisa da equipe profissional do Resende FC, no peito e costas. A chegada do novo patrocinador consolida o processo de gestão profissional do Clube, iniciado em 2006. Fundado em 1909, o tradicional clube do interior do RJ passou por uma grave crise, até ter as atividades interrompidas, na década de 90.

João Gercozzi, CEO da EstrelaBet, fala sobre o novo investimento da empresa, que já patrocina o Botafogo no mercado do futebol, junto ao Resende FC.

- É um orgulho imenso sermos o patrocinador master do Resende Futebol Clube. A EstrelaBet acredita muito no potencial do investimento dentro do futebol. Estamos preparando uma série de novidades e o torcedor do clube pode ter certeza que será o maior privilegiado por isso tudo. O que podemos dizer agora é que nosso time está focado em consolidar a parceria que temos certeza que será um grande sucesso - afirmou.

Cornélio Rosenburg, presidente do Resende FC, comenta as expectativas do Clube com a chegada do novo parceiro.

- O Resende FC está celebrando uma parceria muito ambiciosa e promissora formalizada junto à EstrelaBet, um grande expoente do segmento. O Gigante do Vale é um clube centenário que está se modernizando e buscando o seu lugar entre as agremiações mais importantes do país. Por isso, todas as parcerias feitas são visionárias, com empresas competentes que possam agregar ao clube neste processo. Estamos muito felizes com a chegada da EstrelaBet. A temporada 2022 tem tudo para ser vitoriosa, com muitos bons frutos a serem colhidos - colocou.

Pioneira no mercado do futebol brasileiro, a profissionalização do Resende FC atraiu parceiros como a Pelé Academia, co-responsável pelas categorias de base do clube desde 2016. Juntos, Resende FC e Pelé Academia inauguraram, em 2018, um Centro de Treinamentos com tecnologia de ponta, ocupando uma área de 107 mil m², que atualmente recebe 90 atletas, entre categorias de base e time profissional. Capacidade que será expandida com o inicio das obras de novos três campos oficiais.

Outro passo do Resende FC rumo à profissionalização é a parceria com o Lyon. O clube francês tem um programa de intercâmbio técnico com o time brasileiro, com visitas constantes de profissionais da França ao CT do Resende, e de membros da comissão técnica do clube brasileiro às instalações em Lyon.

Essa troca de expertises tem foco especialmente na formação de jovens atletas, um ponto comum entre os clubes. Para a temporada 2022, cerca 60% do elenco do Resende será de atletas formados pelo clube. O Lyon é o terceiro maior formador de jogadores considerando as 5 principais ligas europeias, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona.

Marcelo Montenegro, diretor de marketing do Resende FC, destaca a importância do novo patrocinador para o Clube.

- Para nós, é um grande prazer receber a EstrelaBet como a nossa principal parceira neste ano. Ter um patrocinador desse calibre nos ajuda a credenciar o trabalho que temos feito para ser uma das referências em gestão profissional no futebol. Já estamos planejando muita coisa bacana, envolvendo conteúdo inovador e posicionando o Resende como uma excelente plataforma para grandes marcas e parceiros - afirma o executivo

A apresentação oficial do novo patrocinador, neste dia 03 de Janeiro, é realizada de forma totalmente digital, nas redes sociais do Clube, da EstrelaBet e em conjunto com a 213 Studios, braço de conteúdo da 213 Sports, e que conta com a participação do YouTuber e influenciador digital Cartolouco, que estrelou uma websérie revelando os bastidores da última temporada do Resende FC.

A ação se transformou em um dos principais cases do mercado de marketing esportivo no último ano. Nas redes sociais, o Resende FC viu seus números de seguidores saltarem 255% no Twitter e 95% do Instagram, além de um aumento de 1.440% no alcance do Facebook. A ação teve repercussão internacional na mídia esportiva de diversos países. Paralelamente, o Clube lançou o primeiro plano de sócio-torcedor da história e o clube do interior do estado do Rio de Janeiro e alcançou fãs de todo o país.