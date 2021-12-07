Rescisões, renovações e incertezas: São Paulo começa a pensar em 2022

Momentos antes da partida contra o Juventude, o São Paulo rescindiu o contrato do meia Shaylon, após conversa do jogador com a diretoria. Ele não foi o primeiro, nem deve ser o último a deixar o clube nos próximos dias. Atualmente, o São Paulo tem quatro jogadores com contrato até o final deste ano: o zagueiro Rodrigo Freitas, o volante William, o meia Benítez e o atacante Galeano. Todos têm futuro incerto no clube. Desses quatro, o São Paulo tenta prolongar o empréstimo do meia Benítez.

Já Rodrigo e William não devem permanecer. O primeiro, cria da base, não joga desde o dia quatro de agosto, quando entrou no segundo tempo na vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, pela Copa do Brasil. Já o volante precisou passar por uma artroscopia no joelho também em agosto. Galeano, que operou por conta de uma ruptura no ligamento do tornozelo direito, está emprestado até o fim da temporada e Tricolor vê opções. Se o São Paulo quiser continuar com o atleta, precisará pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões, no cotação atual). Agora, a diretoria do São Paulo estuda a situação para saber se tentará prorrogar o empréstimo, compra o atleta ou decide não continuar com o paraguaio.

RENOVAÇÕES Se por um lado, o São Paulo começou a rescindir contratos, do outro o clube negocia para a renovação dos vínculos de peças importantes, como o zagueiro Arboleda. Conforme apurado pelo LANCE!, as negociações entre o zagueiro e a diretoria do São Paulo seguem.