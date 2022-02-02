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futebol

Rescisão de Diego Costa com o Atlético-MG é publicada no BID

O clube e o jogador resolveram, de forma amigável, encerrar o vínculo entre eles, que ia até o fim de 2022...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 14:47

LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2022 às 14:47
Diego Costa não tem mais nenhum vínculo com o Atlético-MG. A rescisão de contrato do atacante foi publicada nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O vínculo com o Galo iria até o fim de de 2022 Porém, o jogador não quis seguir no clube e as duas partes acertaram amigavelmente o fim do contrato.
Diego Costa ainda não definiu o seu destino no futebol. Ele esteve perto do Corinthians, mas os altos salários não permitiram a contratação. Seu nome também apareceu como possível reforço de Barcelona e Newcastle, mas nada de oficial por enquanto. O atacante chegou ao Atlético em agosto do ano passado. Ele fez 19 jogos pelo Galo, marcando cinco gols. Com o alvinegro, conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.
Crédito: DiegonãoquisseguirnoGalo,mesmocomostitulosdaCopadoBrasiledoBrasileirãoconquistadosporelejuntocomaequipe-(PEDROSOUZA/ATLÉTICO

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