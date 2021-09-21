Rescisão de contrato de Daniel Alves com o São Paulo é publicada no BID e lateral fica livre no mercado

Crédito: Staff Imagens/Conmebol

O lateral direito Daniel Alves teve sua rescisão de contrato publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira (21). Com isso, o vínculo está oficialmente terminado e Dani deixa de ser jogador do São Paulo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com seu contrato oficialmente rescindido e reconhecido pela CBF, o lateral está livre para assinar com outra equipe. Podendo atuar apenas no Brasil, na Argentina ou no Oriente Médio, o destino do atleta deve ser o futebol brasileiro e já há clubes interessados.