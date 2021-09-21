Rescisão de contrato de Daniel Alves com o São Paulo é publicada no BID e lateral fica livre no mercado

O lateral direito Daniel Alves teve sua rescisão de contrato publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira (21). Com isso, o vínculo está oficialmente terminado e Dani deixa de ser jogador do São Paulo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Com seu contrato oficialmente rescindido e reconhecido pela CBF, o lateral está livre para assinar com outra equipe. Podendo atuar apenas no Brasil, na Argentina ou no Oriente Médio, o destino do atleta deve ser o futebol brasileiro e já há clubes interessados.
Rumores apontam o interesse do Athletico-PR, do Flamengo, do Fluminense e do Internacional. Dentre esses times, o rubro-negro foi o mais cotado como novo destino do lateral, mas ainda não há nada definido.Daniel Alves deixa o São Paulo com 95 partidas disputadas, 10 gols marcados e 14 assistências. Pelo Tricolor, o lateral conquistou o Campeonato Paulista de 2021, título que tirou o time de um jejum de mais de oito anos.