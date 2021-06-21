República Tcheca x Inglaterra: onde assistir e as prováveis escalações

A Inglaterra recebe a República Tcheca nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em busca da liderança do Grupo D da Eurocopa. A equipe de Southgate, apesar de ser uma das favoritas do torneio, vem de dois jogos ruins, enquanto rival conta com artilheiro da competição para superar os mandantes.Precisa melhorar
A Inglaterra sofreu muitas críticas após a partida ruim contra a Escócia em que não saiu do 0 a 0. A equipe acertou a meta do adversário apenas uma vez, enquanto sofreu na defesa com Pickford tendo que trabalhar para impedir a derrota. Com o resultado, a equipe está apenas na 2ª colocação do Grupo D.
Ameaça rival
A República Tcheca ocupa a primeira colocação por ter um saldo de gols maior e um empate classifica os dois times diretamente. No entanto, os visitantes não devem abrir mão de jogar e contam com Patrik Schick, artilheiro da Eurocopa com três gols, para superar o conjunto dirigido por Southgate.
FICHA TÉCNICA:República Tcheca x Inglaterra
Data e horário: 22/6/2021, às 16h (de Brasília)Local: Wembley, em Londres (ING)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REPÚBLICA TCHECA (Técnico: Jaroslav Šilhavý)Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick
Desfalques: Nenhum
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Grealish; Kane
Desfalques: Nenhum