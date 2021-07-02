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futebol

República Tcheca x Dinamarca: onde assistir e prováveis escalações

Confronto das quartas de final da Eurocopa definirá, neste sábado, uma classificada para as semifinais da competição...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 14:44

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 14:44
Crédito: OLAF KRAAK, PAUL ELLIS / AFP
Neste sábado, as seleções de República Tcheca e e Dinamarca enfrentam-se no Olympic Stadium, na cidade de Baku, em partida válida pelas quartas de final da Eurocopa. O confronto, que terá início às 13h (de Brasília), define uma classificada para a semifinal da competição.
Veja o mata-mata da EurocopaA República Tcheca desponta como uma das grandes surpresas desta edição de Eurocopa. Após avançar na terceira colocação de seu grupo, os tchecos conseguiram eliminar a Seleção Holandesa nas oitavas de final, e agora planejam chegar às semifinais.
- Sinto muita responsabilidade e pressão, todos sentimos o quanto os nossos adeptos acreditam em nós. Posso ter uma noite sem dormir, mas não sou assim tão importante. O que importa é que os nossos jogadores durmam bem e saudáveis ​​e estejam prontos para o jogo - disse Silhavy, treinador da República Tcheca.
A Dinamarca enfrentou o duro desafio de disputar toda a fase de grupos sem Eriksen, sua principal estrela, mas deu a volta por cima e conseguiu a classificação para as oitavas, onde golearam o País de Gales. Contra os tchecos, os dinamarqueses buscam mais uma vitória.
- Temos uma estrutura e uma filosofia que seguimos, mas, dentro dela, também há espaço para coisas táticas, posições e a habilidade de cada jogador. Sempre há espaço para variações e pensamentos táticos. Claro, sempre tentamos encontrar a estrutura certa para os jogadores trabalharem e, claro, é a mesma coisa com os tchecos - disse Hjulmand, treinador da Dinamarca.FICHA TÉCNICAREPÚBLICA TCHECA x DINAMARCA
Data e horário: 03/07/2021, às 13h (de Brasília)Local: Olympic Stadium, em Baku (AZE)Árbitro: Björn Kuipers (HOL)Assistentes: Sander van Roekel (HOL) e Erwin Zeinstra (HOL)Onde assistir: SporTV
REPÚBLICA TCHECA (Treinador: Jaroslav Silhavy)Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas e Kaderabek; Holes, Masopust, Soucek, Barák e Sevcik; Schick.
DINAMARCA (Treinador: Kasper Hjulmand)Schmeichel; Christensen, Kjaer e Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney e Maehle; Braithwaite, Damsgaard e Dolberg.
Desfalques: Eriksen (lesionado) e Poulsen (dúvida).

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