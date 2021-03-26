República Tcheca x Bélgica: onde assistir e as prováveis escalações

Após vencer o País de Gales, a Bélgica viaja para encarar a República Tcheca neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), com o objetivo de dar mais um passo rumo a Copa do Mundo de 2022. No entanto, a equipe de Roberto Martínez terá a dura missão de encarar um rival embalado após a goleada aplicada pelo time de Jaroslav Silhavy na Estônia.Preocupação
- É uma equipe que tem muita força ofensiva. Eles se destacam nas transições e isso se encaixa no estilo de jogo de Soucek. É um time agradável de assistir. Temos que estar focados na defesa, pois contra o País de Gales nós sofremos um gol na única finalização no alvo deles - avaliou Martínez.
Grupo E
Bélgica e República Tcheca são as favoritas do Grupo E para disputar o Mundial do Qatar e este confronto pode ser decisivo para determinar qual seleção irá se classificar direto, como líder da chave, e quem deverá disputar a repescagem. Embora joguem fora de casa, os Red Devils são os favoritos.
FICHA TÉCNICA:República Tcheca x Bélgica
Data e horário: 27/13/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Eden Arena, em Praga (RTC)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REPÚBLICA TCHECA (Técnico: Jaroslav Šilhavý)Pavlenka; Kaderabek, Kudela, Celustka e Boril; Provod, Darida, Soucek e Jankto; Barak; Schick
BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Denayer e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker e T. Hazard; De Bruyne, Lukaku e Mertens
Desfalques: Vermaelen (voltou ao Japão)