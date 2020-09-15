Representante de Bale confirma negociação com Tottenham

Jonathan Barnett, representante de Gareth Bale, revelou em entrevista à “BBC Sports” que o jogador está em negociações para voltar ao Tottenham. Após acumular polêmicas na última temporada, o atacante galês parece próximo de deixar a capital espanhola. A saída do veterano de 31 anos irá aliviar a folha salarial da equipe merengue.
- Bale segue amando o Tottenham. Estamos conversando. É onde ele quer estar - disse Barnett, confirmando as negociações entre os ingleses e os espanhóis.Apesar de ter ocupado o banco de reservas em diversas ocasiões nesta segunda passagem de Zidane no comando do Real Madrid, Bale tem bons números pelo clube. O atacante anotou 105 gols e 68 assistências em 251 partidas, além de ter conquistado quatro títulos da Liga dos Campeões, dois troféus do Campeonato Espanhol, uma taça da Copa do Rei, além de outros triunfos.