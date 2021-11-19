Repescagem intercontinental da Copa do Mundo será em jogo único

As partidas válidas pelas repescagens intercontinentais para a Copa do Mundo de 2022 serão realizadas em jogos únicos e em campos neutros nos dias 13 e 14 de junho de 2022. Em comunicado, a Fifa disse que o sorteio dos duelos será realizado no próximo dia 26 de novembro.Os jogos serão realizados entre as seleções da Conmebol, Concacaf, AFC (Ásia) e OFC (Oceania). As quatro equipes presentes nos playoffs irão disputar as duas últimas vagas para o Mundial do Qatar, embora o sorteio dos grupos deva ser realizado no dia 1º de abril.

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Inicialmente, os duelos que serão realizados apenas em junho seriam disputados em março de 2022. No entanto, o calendário sofreu uma mudança por conta da pandemia da Covid-19.

Neste momento, o Peru, com a 5ª colocação nas Eliminatórias da Conmebol, está se classificando para a repescagem pela América do Sul, enquanto o Panamá, no 4º lugar das Eliminatórias da Concacaf, seria o representante da América do Norte e Central. Na Ásia, Austrália e Emirados Árabes estariam disputando uma vaga nos playoffs, enquanto os duelos na Oceania ainda não começaram.