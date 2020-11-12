Repescagem da Eurocopa termina e quatro seleções avançam à fase de grupos; confira os resultados

Finalmente estão definidos todos os grupos da Eurocopa, que seria disputada este ano, mas ficou para 2021 por conta da Covid-19. Nesta quinta-feira, quatro duelos da repescagem definiram os últimos quatro classificados para o maior torneio de seleções do Velho Continente: Hungria, Eslováquia, Escócia e Macedônia do Norte carimbaram a vaga. A competição acontecerá entre 11 de junho e 11 de julho do próximo ano.
HUNGRIA X ISLÂNDIAJogando em casa, a Hungria precisou sofrer para vencer a Islândia por 2 a 1. Os visitantes abriram o placar com Sigurdsson, aos dez minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta e frango do goleiro Gulacsi, que tentou segurar a bola, mas não conseguiu. O empate veio com Loïc Nego, aos 42 minutos do segundo tempo, após bate e rebate na área, e a virada foi com Szoboszlai em boa jogada individual, aos 46 minutos.
IRLANDA DO NORTE X ESLOVÁQUIAA Eslováquia garantiu a classificação por 2 a 1, mas também teve dose de drama na partida. A equipe do leste europeu visitou a Irlanda do Norte, saiu na frente com gol de Kucka, que aproveitou falha da defesa adversária, mas sofreu o gol de empate aos 42 minutos do segundo tempo. Skriniar marcou contra, depois de jogada de McNair. Na prorrogação, Duris acertou chute forte no canto e confirmou a vaga.
SÉRVIA X ESCÓCIAA Escócia confirmou a classificação na decisão por pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. O time de Steve Clarke visitou a Sérvia, abriu o placar com Christie aos seis minutos da etapa final, mas viu os donos da casa empatarem aos 44 minutos, com Jovic, após cobrança de escanteio. Na prorrogação, as equipes não balançaram as redes, e, nas penalidades, Marshall pegou a cobrança de Mitrovic para garantir a vitória por 5 a 4.
GEÓRGIA X MACEDÔNIA DO NORTEA Macedônia do Norte visitou a Geórgia e venceu por 1 a 0, com gol de Goran Pandev. Sim, aquele. O veterano de 37 anos, que participou da Tríplice Coroa conquistada pela Inter de Milão em 2010, marcou o gol que colocou o seu país pela primeira vez em uma competição de grande porte no futebol. O tento foi marcado aos dez minutos do segundo tempo, após belo passe de Nestorovski.
VEJA COMO FICARAM OS GRUPOSGrupo A - Roma (ITA) e Baku (AZE)TurquiaItáliaPaís de GalesSuíça
Grupo B - São Petersburgo (RUS) e Copenhague (DIN)DinamarcaFinlândiaBélgicaRússia
Grupo C - Amsterdã (HOL) e Bucareste (ROM)HolandaUcrâniaÁustriaMacedônia do Norte
Grupo D - Londres (ING) e Glasgow (ESC)InglaterraCroáciaRepública TchecaEscócia
Grupo E - Bilbao (ESP) e Dublin (IRL)EspanhaSuéciaPolôniaEslováquia
Grupo F - Munique (ALE) e Bucareste (ROM)PortugalFrançaAlemanhaHungria