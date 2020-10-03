Renzo comemora liderança e bom início pelo Sub-20 do Sport

Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport

O Sport lidera o Campeonato Brasileiro Sub-20 com 100% de aproveitamento nas três rodadas iniciais. A equipe do zagueiro Renzo venceu Chapecoense, Palmeiras e América-MG e é a única equipe na competição que ainda não sofreu gols. Consciente do bom momento, o jogador sabe, no entanto, que o próximo jogo contra o Internacional será mais um difícil teste para o time pernambucano.

-Iniciamos muito bem o Campeonato Brasileiro. Tivemos boas atuações e conseguimos vencer nossos três primeiros adversários. O treinador César Lucena vem nos passando bastante confiança e acredito que temos tudo para manter essa boa fase. Vamos enfrentar o Internacional, que ainda não perdeu na competição, mas temos condições de fazer uma boa partida na Ilha do Retiro e sair com mais três pontos - afirmou.

Aos 18 anos, Renzo chegou ao Sport no início do ano e já vem se destacando na equipe Sub-20 rubro-negra. O time ainda não sofreu gols no Campeonato Brasileiro e agora terá pela frente o melhor ataque da competição. O Internacional anotou sete gols em três jogos e agora medirá forças com a melhor defesa do outro lado.