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futebol

Renzo comemora liderança e bom início pelo Sub-20 do Sport

Aos 18 anos, zagueiro foi titular nas três vitórias da equipe no Brasileiro da categoria
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LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 15:19

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:19

Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport
O Sport lidera o Campeonato Brasileiro Sub-20 com 100% de aproveitamento nas três rodadas iniciais. A equipe do zagueiro Renzo venceu Chapecoense, Palmeiras e América-MG e é a única equipe na competição que ainda não sofreu gols. Consciente do bom momento, o jogador sabe, no entanto, que o próximo jogo contra o Internacional será mais um difícil teste para o time pernambucano.
-Iniciamos muito bem o Campeonato Brasileiro. Tivemos boas atuações e conseguimos vencer nossos três primeiros adversários. O treinador César Lucena vem nos passando bastante confiança e acredito que temos tudo para manter essa boa fase. Vamos enfrentar o Internacional, que ainda não perdeu na competição, mas temos condições de fazer uma boa partida na Ilha do Retiro e sair com mais três pontos - afirmou.
Aos 18 anos, Renzo chegou ao Sport no início do ano e já vem se destacando na equipe Sub-20 rubro-negra. O time ainda não sofreu gols no Campeonato Brasileiro e agora terá pela frente o melhor ataque da competição. O Internacional anotou sete gols em três jogos e agora medirá forças com a melhor defesa do outro lado.
- Sabemos da qualidade do time do Internacional e vamos ter que ter bastante atenção no duelo contra eles. Será uma partida muito complicada, mas nós sabemos que temos condições de entrar em campo e desempenhar um bom papel no domingo. Estamos motivados e prontos para encarar mais esse desafio - completou.

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