Rentistas x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP

Rentistas e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. O Tricolor é o primeiro colocado com sete pontos, enquanto os uruguaios são o terceiro, com dois pontos conquistados.

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Sendo assim, se o São Paulo vencer, assegura a vaga, caso o Sporting Cristal não vença o Racing no outro jogo do grupo. Na última rodada da Libertadores, o Tricolor empatou sem gols com o Racing, mesmo resultado do Rentistas contra o Sporting Cristal.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Para a partida, o técnico Hernán Crespo deve colocar uma equipe alternativa visando as quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ferroviária, na sexta-feira. Sendo assim, os titulares não viajaram ao Uruguai, com exceção do zagueiro Bruno Alves, que já foi titular no começo da temporada.

A expectativa fica por conta do lateral-direito Orejuela, que, recuperado de uma lesão, pode estrear na equipe do São Paulo desde a sua contratação. Com Daniel Alves machucado, o colombiano pode ganhar espaço na equipe.

Já o Rentistas deve escalar a mesma equipe que vem jogando na Libertadores. O time quer a vitória para se manter com chances de classificação.

RENTISTAS X SÃO PAULOLocal: Estádio CentenárioData e horário: 12 de maio de 2021, às 19hÁrbitro: Jose Argote (VEN)Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Milciades Saldivar (PAR)Onde acompanhar: Fox Sports, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

RENTISTASYonatan Irrazabal; Andrés Rodales, Damián Malrrechaufe, Guillermo Fratta; Lucas Morales; Tabaré Viudez, Ramiro Cristobal, Jim Morrison Varela, Nicolás Colazo; Nahuel Acosta e Salomon Rodríguez. Técnico: Martín Varini.Desfalques: -Pendurados: -