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futebol

Renovado no Johor, Maurício destaca desejo de fazer grande 2021 no clube

Zagueiro é o principal nome do time da Malásia
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LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 11:59

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 11:59

Crédito: Maurício tem contrato renovado com o Johor para 2021 (Divulgação / Johor
Principal nome do Johor, da Malásia, desde 2019, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, falou sobre a expectativa por fazer um grande ano com a camisa do clube em 2021. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números na agremiação para continuar fazer história no país asiático.
- Vou trabalhar muito para que essa temporada 2021 seja a melhor com a camisa do Johor. Estou muito motivado após a confirmação da minha permanência no clube. Espero que os próximos anos sejam muito especiais para todos - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, o Johor vai em busca de títulos na próxima época.
- Vamos lutar muito para levantar muitos troféus com a camisa do Johor em 2021. O grupo está muito focado nisso.

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