Renovado no Johor, Maurício destaca desejo de fazer grande 2021 no clube

Crédito: Maurício tem contrato renovado com o Johor para 2021 (Divulgação / Johor

Principal nome do Johor, da Malásia, desde 2019, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, falou sobre a expectativa por fazer um grande ano com a camisa do clube em 2021. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números na agremiação para continuar fazer história no país asiático.

- Vou trabalhar muito para que essa temporada 2021 seja a melhor com a camisa do Johor. Estou muito motivado após a confirmação da minha permanência no clube. Espero que os próximos anos sejam muito especiais para todos - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o Johor vai em busca de títulos na próxima época.