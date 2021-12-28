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futebol

Renovado no CSA, Marco Túlio espera grande ano no clube

Meio-campo foi um dos destaques do Azulão ao longo da temporada 2021...

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 11:50
Um dos principais nomes do CSA em 2021, o meia-atacante Marco Túlio, que pertence ao Sporting, e que renovou com o Azulão, falou sobre a sua expectativa para a temporada 2022. Segundo o jogador, a meta é fazer outro grande ano no clube.
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'Permanecer no CSA era algo que estava em meus planos. Estou muito motivado para a temporada 2022 no clube. Vou trabalhar muito para que esse ano seja de alto nível para mim e para o clube também. Essa é a minha expectativa', declarou.
Segundo Túlio, o desejo de todos é fazer uma grande época.
'Nós temos uma base muito forte e um elenco que se conhece bastante. Reforços estão chegando e isso vai ajudar muito também. Temos tudo para fazer uma grande temporada', afirmou.
Crédito: MarcoTúliorenovoucontratocomoCSA(Foto:Divulgação/CSA

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