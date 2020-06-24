Renovação de Thiago dá passo atrás e meio-campista pode sair do Bayern

Crédito: Ben STANSALL / AFP

A renovação de contrato de Thiago Alcântara com o Bayern de Munique pode não acontecer, de acordo com o “SportBild”. Com isso, os bávaros pretendem vender o meio-campista que terminar seu vínculo ao final da próxima temporada. Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool é o principal interessado no espanhol de 29 anos.

No dia quatro de maio, o atleta participou de uma reunião com dirigentes alemães para resolver alguns pontos do novo acordo e tudo parecia se encaminhar para um final feliz. No entanto, a demora para o camisa seis responder, gerou inquietação no clube. O filho de Mazinho parece ter dado um passo atrás.