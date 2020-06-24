Renovação de Thiago dá passo atrás e meio-campista pode sair do Bayern

A renovação de contrato de Thiago Alcântara com o Bayern de Munique pode não acontecer, de acordo com o “SportBild”. Com isso, os bávaros pretendem vender o meio-campista que terminar seu vínculo ao final da próxima temporada. Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool é o principal interessado no espanhol de 29 anos.
No dia quatro de maio, o atleta participou de uma reunião com dirigentes alemães para resolver alguns pontos do novo acordo e tudo parecia se encaminhar para um final feliz. No entanto, a demora para o camisa seis responder, gerou inquietação no clube. O filho de Mazinho parece ter dado um passo atrás.
Desde 2013 no Bayern, Thiago pode sair para que a equipe não perca oportunidade de fazer dinheiro com o atleta. Jurgen Klopp é um grande entusiasta do futebol do meio-campista e o admira desde os tempos em que treinava o Borussia Dortmund e via o espanhol jogar de perto.E MAIS:Rakitic sai do banco, marca o gol da vitória, e Barcelona assume liderança provisória no Campeonato EspanholChelsea anuncia renovação com Willian até o fim da temporada; Pedro também estende contratoKane marca pela primeira vez no ano e Tottenham bate o West HamGabriel Martinelli pode perder restante de temporada por lesão E MAIS: