  • Renovação de Pablo Maia dá sequência a plano do São Paulo de valorização da base
Renovação de Pablo Maia dá sequência a plano do São Paulo de valorização da base

LanceNet

Publicado em 24 de Março de 2022 às 07:00

O São Paulo anunciou na última quarta-feira (23), a renovação do contrato do zagueiro Pablo Maia até o final de 2024. O jovem de 20 anos é mais um dos atletas revelados na base são-paulina que renova o vínculo com o clube do Morumbi, Desde que Julio Casares assumiu a presidência do São Paulo, no começo de 2021, seis jogadores oriundos de Cotia já estenderam os seus vínculos. Gabriel Sara, Nestor, Welington, Luan, Tales e Juan, além de Pablo Maia, tiveram renovações confirmadas.
O primeiro desse grupo a estender o vínculo, ainda em 2021, foi o volante Luan, que em março, assinou a renovação até dezembro de 2023. Antes, seu contrato iria até dezembro de 2022. No mês seguinte, foi a vez de Rodrigo Nestor ampliar seu acordo após uma longa novela. O camisa 25 renovou de novembro de 2021 para o final de 2024.Pouco depois, em junho do ano passado, o lateral-esquerdo Welington renovou o contrato, que ia até outubro de 2023 para dezembro de 2024. Depois, veio a renovação de Talles Costa, que estendeu o vínculo de junho de 2022 para dezembro de 2024.
Gabriel Sara foi outro que renovou com o São Paulo. Em outubro do ano passado, ele renovou até dezembro de 2024. Antes, seu vínculo era até abril do mesmo ano. Quem fecha a fila é o atacante Juan, que estendeu seu vínculo até o final de 2024, mesma duração do volante Pablo Maia. Com essas renovações, a diretoria do São Paulo vem seguindo com o planejamento de contratos longos com os jovens da base. Isso pode dar mais 'poder' ao Tricolor em futuras negociações, já que o clube não ficaria 'preso' a uma venda rápida devido ao prazo de um pré-contrato, por exemplo.
- Chegando do Rio de Janeiro, ainda deu tempo de finalizamos a renovação do contrato da grande revelação da nossa base, Pablo Maia. Como fizemos com os atletas Sara, Nestor, Welington, Luan, Tales e Juan, seguimos no processo de valorizar nossos atletas e o nosso principal ativo. Ótimo trabalho da nossa Diretoria de Futebol que estava trabalhando com esse objetivo há 30 dias. Seguimos - escreveu o presidente do São Paulo, Julio Casares, nas redes sociais.
