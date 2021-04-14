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futebol

Renovação de Neymar está fechada, mas falta anúncio oficial do PSG

Divulgação não foi feita por temas comerciais, mas atacante brasileiro irá permanecer no Paris Saint-Germain. Camisa 10 disse estar feliz após classificação na Champions...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 08:33
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Neymar tem sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain fechada, mas ainda depende do anúncio oficial. Segundo uma fonte ouvida pelo jornal "As", a divulgação não foi realizada até o momento por questões comerciais, mas a permanência do brasileiro na França está garantida.- A renovação está fechada. Só falta o anúncio oficial, que não se fez por questões comerciais, de marketing. Não há mais nada para negociar. Todos que o conhecem sabem disso há várias semanas.
> Veja a tabela da Champions League
Segundo a imprensa francesa, o anúncio pode ser feito antes do duelo da semifinal da Champions League e a expectativa é de que Neymar permaneça no PSG até 2026. Após a classificação contra o Bayern de Munique, o atacante afirmou se sentir mais feliz do que nunca em Paris.

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