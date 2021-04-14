Renovação de Neymar está fechada, mas falta anúncio oficial do PSG

Neymar tem sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain fechada, mas ainda depende do anúncio oficial. Segundo uma fonte ouvida pelo jornal "As", a divulgação não foi realizada até o momento por questões comerciais, mas a permanência do brasileiro na França está garantida.- A renovação está fechada. Só falta o anúncio oficial, que não se fez por questões comerciais, de marketing. Não há mais nada para negociar. Todos que o conhecem sabem disso há várias semanas.