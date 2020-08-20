Renovação de Marcelo Bielsa com o Leeds está muito próxima

Marcelo Bielsa deve continuar no Leeds United. A expectativa de que o treinador argentino continue é alta. O CEO do clube, Angus Kinnear, revelou que a extensão está "muito próxima".
- Esta muito perto. Só preciso encontrar um momento apropriado para ele ter o papel na sua frente e assiná-lo. Sei que os fãs estão nervosos, mas não acho que haja razão para estar - disse à "Sky Sports".
Bielsa nunca passou mais de duas temporadas em um mesmo clube. Ele já comandou, Newell's Old Boys, Atlas, América, Vélez Sarsfield, Espanyol, Athletic, Olympique de Marseille, Lazio e Lille.