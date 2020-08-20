Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Renovação de Marcelo Bielsa com o Leeds está muito próxima

Angus Kinnear, CEO do clube, está otimista com a continuidade do treinador argentino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2020 às 16:32

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 16:32

Crédito: Reprodução / Twitter
Marcelo Bielsa deve continuar no Leeds United. A expectativa de que o treinador argentino continue é alta. O CEO do clube, Angus Kinnear, revelou que a extensão está "muito próxima".
- Esta muito perto. Só preciso encontrar um momento apropriado para ele ter o papel na sua frente e assiná-lo. Sei que os fãs estão nervosos, mas não acho que haja razão para estar - disse à "Sky Sports".
Bielsa nunca passou mais de duas temporadas em um mesmo clube. Ele já comandou, Newell's Old Boys, Atlas, América, Vélez Sarsfield, Espanyol, Athletic, Olympique de Marseille, Lazio e Lille.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados