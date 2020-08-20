Renovação de Marcelo Bielsa com o Leeds está muito próxima

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Marcelo Bielsa deve continuar no Leeds United. A expectativa de que o treinador argentino continue é alta. O CEO do clube, Angus Kinnear, revelou que a extensão está "muito próxima".

- Esta muito perto. Só preciso encontrar um momento apropriado para ele ter o papel na sua frente e assiná-lo. Sei que os fãs estão nervosos, mas não acho que haja razão para estar - disse à "Sky Sports".