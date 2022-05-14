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futebol

Renovação contratual de Geromel e Kannemann não preocupa presidente do Grêmio

Romildo Bolzan não poupou elogios a figuras marcadas por período vitorioso no Imortal...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 14:26
Além de prestar os devidos esclarecimentos sobre a possibilidade de deixar a presidência do Grêmio para se candidatar ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Romildo Bolzan também dissecou a necessidade de renovar os contratos de duas figuras importantes no elenco, os zagueiros Geromel e Kannemann. >Listamos 16 camisas de clubes desenhadas por torcedoresApesar de ambos terem vínculos que abririam o precedente de saírem sem custos em somente dois meses, o mandatário do Imortal tem plena confiança de que, no momento certo, as conversas resultarão no prolongamento de ambos os vínculos.
- Primeira coisa: duvido que ambos fizessem qualquer movimento sem consultar o Grêmio. Porque são homens de caráter, íntegros. Não teve nenhuma conversa. O Geromel tem situação de renovação automática de metas a cumprir. Ali tem uma situação modulada. Nestes dois jogadores podemos ter o ponto tranquilo, render as homenagens e no momento oportuno acertar. A relação é aberta. Quando tivermos que chegar na hora, vamos fazer isso. Esse ano é um pouco diferente em função da eleição - avaliou.
Falando de maneira mais detalhada sobre o argentino que demonstrou importante avanço recente na recuperação de sua lesão no joelho, o presidente gremista elogiou o comportamente "sanguíneo" do camisa 4. Porém, igualmente preferindo adotar um tom mais cauteloso ao especular seu retorno:
- O Kannemann é um dos jogadores mais sanguíneos que conheci até hoje. Correto, leal e comprometido do ponto de vista do futebol, do clube. Não tratamos nada, não é a hora. Vamos esperar o tempo andar no particular e, no momento oportuno, se é o desejo de todos, a gente arruma a forma de fazer.
Crédito: LucasUebel/Divulgação

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