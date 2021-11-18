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#RenovaArboleda: torcida do São Paulo usa as redes sociais para pedir a renovação do contrato do zagueiro

Arboleda tem contrato até a metade de 2022 e pode assinar com outro clube por pré-contrato a partir do início do próximo ano. Torcedores pedem a renovação na internet...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 16:17

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 16:17

A torcida do São Paulo iniciou, nesta quinta-feira (18), uma campanha pedindo a renovação do zagueiro Arboleda. O pedido já não é de hoje, mas o clamor da torcida subiu após a boa atuação do equatoriano no clássico contra o Palmeiras na última quarta-feira (17), vencido pelo Tricolor por 2 a 0.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O contrato de Arboleda vai até o dia 25 de junho de 2022. Com isso, o zagueiro pode, a partir do começo do próximo ano, assinar um pré-contrato com outra equipe. Essa situação justifica a pressa da torcida para que o zagueiro renove seu contrato com o clube, a fim de mantê-lo por mais tem no clube.
Desde que chegou ao Tricolor, Arboleda ganhou muita importância e, nesta temporada, se tornou peça crucial da defesa são-paulina. Ao lado de Miranda e Léo, o defensor é possivelmente um dos atletas mais importantes do elenco.
Nas redes sociais, a #RenovaArboleda tomou grande proporção, com torcedores pedindo a permanência do jogador por mais tempo no clube. Um dos torcedores foi ainda mais criativo, pedindo para o presidente Julio Casares passar uma chave no Pix, se propondo a ajudar no pagamento. Caso não renove com o São Paulo, Arboleda fica disponível a assinar com outro clube a partir de janeiro de 2022, mas nomes como Rojas, Rodrigo Freitas, William e Shaylon já podem fechar com outras equipes, enquanto Benítez e Galeano estão em final de empréstimo ao clube paulista.
Crédito: Arboledatemcoontratoatéjunhode2022(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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