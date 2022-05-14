Rennes vence Olympique de Marselha, e Monaco assume vice-liderança do Campeonato Francês

O Olympique de Marselha perdeu para o Rennes por 2 a 0 fora de casa, neste sábado, pela 37ª rodada do Campeonato Francês, e caiu para o terceiro lugar na tabela. O Monaco assumiu a vice-liderança, ao derrotar o Brest por 4 a 2. O PSG, que também triunfou na rodada, já assegurou a taça.

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Com o resultado, o Olympique não depende mais de si para assegurar uma vaga direta na fase de grupos da próxima Champions League. A equipe segue com 68 pontos, mesma marca do Monaco, que leva vantagem no saldo de gols. O Rennes chegou a 65 e assumiu a quarta posição.

A vitória do Rennes foi definida ainda no primeiro tempo, com gols de Benjamin Bourigeaud e Lovro Majer. O time de Marselha teve em campo o brasileiro Gerson que, assim como todo o elenco de Jorge Sampaoli, teve atuação apagada.