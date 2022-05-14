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Rennes vence Olympique de Marselha, e Monaco assume vice-liderança do Campeonato Francês

Time comandado por Jorge Sampaoli perde chance de se garantir diretamente na fase de grupos da Champions League...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 19:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 19:59
O Olympique de Marselha perdeu para o Rennes por 2 a 0 fora de casa, neste sábado, pela 37ª rodada do Campeonato Francês, e caiu para o terceiro lugar na tabela. O Monaco assumiu a vice-liderança, ao derrotar o Brest por 4 a 2. O PSG, que também triunfou na rodada, já assegurou a taça.
> Confira a tabela e a classificação do Campeonato Francês
Com o resultado, o Olympique não depende mais de si para assegurar uma vaga direta na fase de grupos da próxima Champions League. A equipe segue com 68 pontos, mesma marca do Monaco, que leva vantagem no saldo de gols. O Rennes chegou a 65 e assumiu a quarta posição.
A vitória do Rennes foi definida ainda no primeiro tempo, com gols de Benjamin Bourigeaud e Lovro Majer. O time de Marselha teve em campo o brasileiro Gerson que, assim como todo o elenco de Jorge Sampaoli, teve atuação apagada.
Crédito: RennesvenceuoOlympiquedeMarselha(Foto:DAMIENMEYER/AFP

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