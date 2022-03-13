Rennes vence o Lyon fora de casa no Francês e segue sonhando com vaga na Champions

Brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Francês, o Rennes visitou o Lyon no Groupama Stadium, neste domingo, pela 28ª rodada da competição, e venceu os Gones por 4 a 2. Bourigeaud, Santamaria, Majer e Laborde marcaram os gols do time visitante. Hamari Traore (contra) e Dembélé descontaram.Em um primeiro tempo equilibrado analisando friamente os números, o Rennes sobrou na hora de finalizar as jogadas. Aos 11, Bourigeaud abriu o placar em rápida jogada pelo meio. Dois minutos depois, Santamaria pegou sobra na entrada da área, chutou de primeira, contou com desvio em Lucas Paquetá e ampliou.

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No último lance do primeiro tempo, o goleiro Anthony Lopes saiu jogando errado e entregou nos pés de Bourigeaud, que tocou para Majer fazer o terceiro. Já no início da segunda etapa, Laborde recebeu na intermediária e arriscou de longe para acertar o ângulo.

Com o 4 a 0 contra no placar, o Lyon, que já tinha o jogo perdido, se lançou ao ataque apenas pela honra e conseguiu diminuir. Aos 14, Toko Ekambi aproveitou escanteio na primeira trave e desviou de cabeça, mas quem mandou para o fundo das redes foi o lateral Traore, do Rennes, fazendo gol contra. Aos 37, em cobrança de pênalti, Dembélé fez o segundo.

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Lyon e Rennes voltam a campo na quinta-feira, ambos por competições da Uefa. O Lyon encara o Porto, em casa, pelo duelo de volta das oitavas de final da Europa League. Também pelo jogo de volta das oitavas de final, mas da Conference League, o Rennes tem compromisso com o Leicester, em casa.