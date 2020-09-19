Rennes vence Monaco de virada e assume a liderança do Francês

O Rennes é provisoriamente o líder do Campeonato Francês. Neste sábado, a equipe levou a melhor sobre o Monaco, de virada, por 2 a 1, com um gol de Adrien Truffert anotado nos acréscimos, em jogo válido pela quarta rodada.
Os visitantes abriram o placar com Ben Yedder, aos 28 minutos da primeira etapa, aproveitando a sobra após cobrança de escanteio. Na reta final, Steven N'Zonzi marcou aos 36, e Truffert decretou a virada dos donos da casa, aos 47.
O resultado deixa os comandados de Julien Stéphan no topo, com dez pontos. O Monaco permanece com sete, na quarta colocação.