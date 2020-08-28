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Rennes tem interesse na contratação de Rugani, zagueiro da Juventus

Clube francês quer melhorar o elenco para a disputa da Liga dos Campeões e saída pode ser boa para italiano que é reserva na Velha Senhora. Salário é entrave da operação...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 12:35
Crédito: Marco Bertorello/AFP
O Rennes, próximo de disputar sua primeira Liga dos Campeões na história, está interessado na contratação do zagueiro Daniele Rugani, da Juventus, de acordo com a “France Football”. O italiano não tem espaço desde a contratação de Matthijs De Ligt e já havia sido oferecido pela Velha Senhora em negociações com outros clubes.A possibilidade de ser titular na disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês são atrativas para o atleta, mas o salário é um entrave na operação. O defensor recebe cerca de 400 mil euros (R$ 2,6 milhões) por mês na Itália, mas os valores são muito elevados para o Rennes, uma equipe de médio porte da França.
Rugani aproveitou a lesão de Chiellini para jogar um pouco mais durante a temporada, mas ainda assim ficou limitado a disputa de 14 partidas entre Campeonato Italiano, Liga dos Campeões e Copa da Itália, começando como titular em 11 duelos. Pode ser o momento de reconstruir a carreira em outras terras para o atleta de 26 anos.

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