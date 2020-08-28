Rennes tem interesse na contratação de Rugani, zagueiro da Juventus

O Rennes, próximo de disputar sua primeira Liga dos Campeões na história, está interessado na contratação do zagueiro Daniele Rugani, da Juventus, de acordo com a “France Football”. O italiano não tem espaço desde a contratação de Matthijs De Ligt e já havia sido oferecido pela Velha Senhora em negociações com outros clubes.A possibilidade de ser titular na disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês são atrativas para o atleta, mas o salário é um entrave na operação. O defensor recebe cerca de 400 mil euros (R$ 2,6 milhões) por mês na Itália, mas os valores são muito elevados para o Rennes, uma equipe de médio porte da França.