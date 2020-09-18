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futebol

Rennes recebe o Monaco pelo Campeonato Francês

Equipes estão com a mesma pontuação e ainda invictos na tabela de classificação...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 19:20
Crédito: DAMIEN MEYER / AFP
Com a mesma pontuação e ainda invictos na tabela de classificação do Campeonato Francês, Rennes e Monaco se enfrentam, neste sábado, às 16h, no estádio de la Route de Lorient, em Rennes.
As duas equipes vem de vitórias no Francês e tem uma trajetória muito parecida no Campeonato. Com a base mantida da última temporada, o duelo promete ser equilibrado e com fortes emoções.
Provável escalação do Rennes: Salin; Da Silva, Aguerd, Maouassa e Traoré; Camavinga, Bourigeaud e Nzonzi; Raphinha, Guirassy e Terrier
Provável escalão do Monaco: Lecomte; Ballo, Disasi, Badiashile e Aguillar; Fabregas, Fofana e Diop; W. Ben Yedder, Martins e Volland.

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