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futebol

Rennes quer R$ 455 milhões do Real Madrid por revelação francesa

Eduardo Camavinga tem apenas 17 anos, mas já é destaque da equipe francesa e visto como substituto de Casemiro. Rennes quer manter jogador para a Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 11:38

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:38

Crédito: Camavinga foi a grande revelação do Campeonato Francês na temporada (AFP
O Real Madrid quer contar com Camavinga para a próxima temporada, mas o Rennes está pedindo 75 milhões de euros (R$ 455 milhões) pela revelação do Campeonato Francês, de acordo com a imprensa francesa. Com apenas 17 anos, Zidane vê o compatriota como o substituto ideal para Casemiro a longo prazo.
No entanto, por ter se classificado para a próxima Liga dos Campeões, o Rennes não quer se desfazer do meio-campista para competir em alto nível com base no elenco da atual temporada que ficou em 3º lugar na Ligue 1. Caso os merengues paguem, os franceses teriam o aporte financeiro necessário para realizares outros investimentos.
Apesar do interesse, o valor é alto para o momento de crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Dessa forma, o gigante espanhol prioriza as saídas de atletas do que entradas e o futuro da joia que possui contrato até 2022 segue indefinido.E MAIS:Liverpool x Atlético de Madrid causou 41 mortes adicionais por coronavírus, diz estudoArteta sonha com a contratação de Coutinho para o ArsenalAgente de Jorginho admite uma possível transferência para a ItáliaAgente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubes E MAIS:

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