Rennes quer R$ 455 milhões do Real Madrid por revelação francesa

Crédito: Camavinga foi a grande revelação do Campeonato Francês na temporada (AFP

O Real Madrid quer contar com Camavinga para a próxima temporada, mas o Rennes está pedindo 75 milhões de euros (R$ 455 milhões) pela revelação do Campeonato Francês, de acordo com a imprensa francesa. Com apenas 17 anos, Zidane vê o compatriota como o substituto ideal para Casemiro a longo prazo.

No entanto, por ter se classificado para a próxima Liga dos Campeões, o Rennes não quer se desfazer do meio-campista para competir em alto nível com base no elenco da atual temporada que ficou em 3º lugar na Ligue 1. Caso os merengues paguem, os franceses teriam o aporte financeiro necessário para realizares outros investimentos.