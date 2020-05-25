Rennes quer R$ 455 milhões do Real Madrid por revelação francesa

O Real Madrid quer contar com Camavinga para a próxima temporada, mas o Rennes está pedindo 75 milhões de euros (R$ 455 milhões) pela revelação do Campeonato Francês, de acordo com a imprensa francesa. Com apenas 17 anos, Zidane vê o compatriota como o substituto ideal para Casemiro a longo prazo.
No entanto, por ter se classificado para a próxima Liga dos Campeões, o Rennes não quer se desfazer do meio-campista para competir em alto nível com base no elenco da atual temporada que ficou em 3º lugar na Ligue 1. Caso os merengues paguem, os franceses teriam o aporte financeiro necessário para realizares outros investimentos.
Apesar do interesse, o valor é alto para o momento de crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Dessa forma, o gigante espanhol prioriza as saídas de atletas do que entradas e o futuro da joia que possui contrato até 2022 segue indefinido.E MAIS:Liverpool x Atlético de Madrid causou 41 mortes adicionais por coronavírus, diz estudoArteta sonha com a contratação de Coutinho para o ArsenalAgente de Jorginho admite uma possível transferência para a ItáliaAgente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubes E MAIS: