Rennes quer liderança no Francês e Marseille busca recuperar confiança

Crédito: Raphinha e Camavinga buscam levar o Rennes para o topo da tabela do Francês (Divulgação

O Rennes viaja para encarar o líder Saint-Étienne valendo a liderança do Campeonato Francês neste sábado, às 12h (horário de Brasília). Os visitantes, que fizeram ótima campanha na temporada passada, contam com Camavinga e Raphinha para furar a melhor defesa do torneio. O técnico Julien Stéphan, no entanto, alertou para os perigos que os mandantes podem impor.

- É uma equipe que tem obtido muito sucesso desde o início do Campeonato Francês graças ao seu dinamismo, generosidade e capacidade de jogar para frente. Há muita qualidade e eles são bons na transição, muito rápidos. Vai ser um jogo muito interessante.

Já o Olympique de Marseille, vice-líder da última temporada, irá receber o Metz, às 16h (horário de Brasília), com o objetivo de se recuperar dos recentes tropeços sofridos na competição após a boa vitória contra o Paris Saint-Germain. O técnico André Villas-Boas disse que quer recuperar a confiança do time para a sequência da Ligue 1.

- Trabalhamos questões que nos afetam, mas ainda não resolvemos todos os problemas. Veremos se podemos colocar as coisas no lugar. Estamos tentando recuperar nossa confiança e isso significa vencer jogos. O Metz colocou dificuldade contra o PSG e o Lille, é um time interessante, com bons jogadores, mas estamos prontos.