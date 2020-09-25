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futebol

Rennes quer liderança no Francês e Marseille busca recuperar confiança

O Rennes enfrenta o Saint-Étienne, confronto que vale briga direta pela primeira colocação da competição, enquanto Olympique de Marseille recebe Metz em busca de vitória...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:09

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 11:09
Crédito: Raphinha e Camavinga buscam levar o Rennes para o topo da tabela do Francês (Divulgação
O Rennes viaja para encarar o líder Saint-Étienne valendo a liderança do Campeonato Francês neste sábado, às 12h (horário de Brasília). Os visitantes, que fizeram ótima campanha na temporada passada, contam com Camavinga e Raphinha para furar a melhor defesa do torneio. O técnico Julien Stéphan, no entanto, alertou para os perigos que os mandantes podem impor.
- É uma equipe que tem obtido muito sucesso desde o início do Campeonato Francês graças ao seu dinamismo, generosidade e capacidade de jogar para frente. Há muita qualidade e eles são bons na transição, muito rápidos. Vai ser um jogo muito interessante.
Já o Olympique de Marseille, vice-líder da última temporada, irá receber o Metz, às 16h (horário de Brasília), com o objetivo de se recuperar dos recentes tropeços sofridos na competição após a boa vitória contra o Paris Saint-Germain. O técnico André Villas-Boas disse que quer recuperar a confiança do time para a sequência da Ligue 1.
- Trabalhamos questões que nos afetam, mas ainda não resolvemos todos os problemas. Veremos se podemos colocar as coisas no lugar. Estamos tentando recuperar nossa confiança e isso significa vencer jogos. O Metz colocou dificuldade contra o PSG e o Lille, é um time interessante, com bons jogadores, mas estamos prontos.
Ambos os times tentam somar a maior quantidade de pontos possíveis antes de terem que conciliar o Campeonato Francês com a disputa da Liga dos Campeões. O Rennes faz um ótimo início da campanha, enquanto o Olympique de Marseille ocupa apenas a 7º posição na tabela e decepciona após boa largada.

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