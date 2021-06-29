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futebol

Rennes confirma negociação entre Camavinga e dois gigantes europeus

Paris Saint-Germain e Manchester United disputam a chegada do jovem meio-campista francês para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 10:39

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 10:39

Crédito: Camavinga está de saída do Rennes (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
O diretor de futebol do Rennes, Florian Maurice, confirmou que o clube negocia a saída de Eduardo Camavinga com Paris Saint-Germain e Manchester United. Em entrevista ao "Ouest France", o nome forte do clube não confirmou a saída do atleta nesta janela embora o jogador só tenha contrato até 2022.- Existem discussões e negociações com estes clubes pelo jogador. Até o momento, não chegamos a nenhum acordo com nenhum dos lados. Camavinga segue sendo nosso jogador. Ou vamos buscar renovar seu contrato ou iremos refletir sobre as ofertas que temos.
> Veja a tabela da Eurocopa
As informações indicam que a prioridade do atleta de apenas 18 anos de idade é seguir se desenvolvendo na França. Com isso, a ida para o PSG ganha cada vez mais força, embora não tenha nada concretizado. Na equipe de Mauricio Pochettino, o volante irá brigar por posição com Paredes, Danilo Pereira e Gueye.
O Real Madrid, que também possui muito interesse no jovem na época em que Zidane estava no comando do clube, parece ter ficado para trás na disputa. O clube tem o sonho de adquirir Mbappé, mas não sabe se irá realizar algum movimento neste mercado.

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