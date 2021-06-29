Rennes confirma negociação entre Camavinga e dois gigantes europeus

Crédito: Camavinga está de saída do Rennes (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

O diretor de futebol do Rennes, Florian Maurice, confirmou que o clube negocia a saída de Eduardo Camavinga com Paris Saint-Germain e Manchester United. Em entrevista ao "Ouest France", o nome forte do clube não confirmou a saída do atleta nesta janela embora o jogador só tenha contrato até 2022.- Existem discussões e negociações com estes clubes pelo jogador. Até o momento, não chegamos a nenhum acordo com nenhum dos lados. Camavinga segue sendo nosso jogador. Ou vamos buscar renovar seu contrato ou iremos refletir sobre as ofertas que temos.

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As informações indicam que a prioridade do atleta de apenas 18 anos de idade é seguir se desenvolvendo na França. Com isso, a ida para o PSG ganha cada vez mais força, embora não tenha nada concretizado. Na equipe de Mauricio Pochettino, o volante irá brigar por posição com Paredes, Danilo Pereira e Gueye.