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futebol

Renê Jr comemora volta ao time do Coxa e projeta Athletiba em decisão

Volante atuou durante todo o jogo pela primeira vez após a pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 14:59

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:59

Crédito: Divulgação/Coritiba
A vitória do Coritiba sobre o Cianorte por 2 a 0, nesta quarta-feira, além de carimbar a vaga do Coxa na final do Campeonato Paranaense, teve um sabor especial para Renê Jr. Pela primeira vez após o retorno do torneio, o volante atuou durante os 90 minutos. O Alviverde chegou à quarta vitória seguida, e agora terá pela frente o Athetico-PR na decisão do Estadual.
Dos quatro jogos pós-retorno, Renê esteve em campo em duas ocasiões. Na vitória por 2 a 1 sobre o Paraná, no segundo jogo das quartas de final, entrando aos 18 minutos da etapa final, e contra o Cianorte, começando a partida como titular e atuando até o fim. O volante comentou a sequência positiva do Coxa, a oportunidade recebida e projetou o clássico na final da competição.
- Sem dúvida, poder atuar durante toda partida é importante para qualquer jogador, pois nesse retorno precisamos de ritmo de jogo, entrosamento. Fiquei feliz pela oportunidade que o professor me deu e procurei retribuir em campo, como sempre faço. A gente vem de uma sequência positiva, com quatro vitórias desde que o torneio reiniciou, e isso nos dá confiança para a final. Sabemos que é um clássico, e aí tudo muda, o clima é outro e qualquer resultado é possível. Mas estamos muito confiantes no nosso trabalho e entraremos para vencer as partidas e conquistar esse título para a nossa torcida.
O primeiro jogo da decisão do Paranaense acontece neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada. A segunda e decisiva partida será no Couto Pereira, dia 5, às 21h30.

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