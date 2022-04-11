Renê é anunciado como novo reforço do Internacional

A semana do Internacional começa repleta de novidade. O lateral-esquerdo Renê foi anunciado como novo reforço do Colorado. O acordo entre jogador e clube gaúcho vai até 2024.

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Sem espaço no Flamengo, Renê desembarca no Rio Grande do Sul com a expectativa de titularidade.

Sem concorrência

No elenco do Internacional, Moisés, seu principal concorrente, está fora de combate por lesão. Paulo Victor recebeu uma chance, mas se queimou com a comissão técnica após expulsão no Gre-Nal.

Flamengo

Com a camisa do Flamengo nas últimas cinco temporadas, Renê passou longe de ser unanimidade e sofreu com as contestações das arquibancadas.

Agora, no Beira-Rio, a expectativa é que ele dê uma resposta e coloque em prática a sua habilidade para ajudar o Colorado.