Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Renê é anunciado como novo reforço do Internacional

Lateral-esquerdo desembarca no Beira-Rio e chega com a expectativa de assumir a titularidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 12:29

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 12:29

A semana do Internacional começa repleta de novidade. O lateral-esquerdo Renê foi anunciado como novo reforço do Colorado. O acordo entre jogador e clube gaúcho vai até 2024.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Sem espaço no Flamengo, Renê desembarca no Rio Grande do Sul com a expectativa de titularidade.
Sem concorrência
No elenco do Internacional, Moisés, seu principal concorrente, está fora de combate por lesão. Paulo Victor recebeu uma chance, mas se queimou com a comissão técnica após expulsão no Gre-Nal.
Flamengo
Com a camisa do Flamengo nas últimas cinco temporadas, Renê passou longe de ser unanimidade e sofreu com as contestações das arquibancadas.
Agora, no Beira-Rio, a expectativa é que ele dê uma resposta e coloque em prática a sua habilidade para ajudar o Colorado.
Crédito: Divulgação/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Planejamento sucessório, inventário, testamento
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Polícia Militar apreende cinco armas e drogas em Cobilândia, Vila Velha
Casal é detido com cinco pistolas e quase 1 kg de "supermaconha" em Vila Velha
A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados