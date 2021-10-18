Renato vibra com gol e classificação e coloca Portimonense entre favoritos da Taça Portugal

Crédito: Divulgação / Portimonense

O Portimonense se classificou para a próxima fase da Taça Portugal após bater o Oliveirense nos pênaltis em 4 a 3, no último domingo. O destaque da partida foi o atacante brasileiro Renato Jr, que marcou dois gols na vitória de sua equipe.Veja a tabela do Português

Em sua primeira temporada pelo Portimonense, Renato comemorou a boa atuação e afirmou que os gols são "frutos de um trabalho árduo" durante as semanas.

- Sensação maravilhosa, os gols e a excelente atuação é fruto de um trabalho árduo que vem sendo feito, trabalhei muito pra essa oportunidade e graças a Deus fui coroado com esses dois gols - disse o atleta, antes de analisar a classificação.

- Foi uma partida muito difícil, onde as duas equipes estavam bem concentradas o jogo todo. Nossa equipe bateu bem os pênaltis e conseguimos avançar pra próxima fase - acrescentou.

E Renato colocou o Portimonense como um dos favoritos para brigar até o final pelo título da Taça de Portugal. Outras equipes tradicionais, como Porto, Benfica, Sporting e Braga também seguem vivas na competição. - Creio que sim, nossa equipe tem uma união e uma vontade que poucas equipes têm. Creio que vamos chegar longe com a nossa qualidade e muito foco - falou o camisa 91 do time de Portimão.