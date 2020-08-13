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Renato, técnico do Grêmio, vê jogo pegado e truncado diante do Ceará: “empate foi de bom tamanho”

Tricolor apresentou um bom volume na etapa inicial, mas parou em noite inspirada de Fernando Prass...
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Publicado em 

13 ago 2020 às 00:46

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 00:46

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
Após vencer o Fluminense na estreia, o Grêmio foi até a Arena Castelão e, mesmo recheado de reservas, o Tricolor arrancou um empate importante neste início do Brasileirão.Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho comentou sobre a falta de entrosamento do time e analisou a dificuldade de encarar o Ceará fora de casa. - Não tínhamos o entrosamento necessário. Queria parabenizar a garotada pela entrega. Tivemos várias chances e conquistamos um ponto. Tá de bom tamanho - afirmou, antes de completar:
- O Ceará é campeão do Nordeste. É sempre difícil jogar aqui. O adversário dificultou nosso toque de bola - ponderou.
Agora, o Grêmio volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Corinthians, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena.

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