Renato, técnico do Grêmio, vê jogo pegado e truncado diante do Ceará: “empate foi de bom tamanho”

Após vencer o Fluminense na estreia, o Grêmio foi até a Arena Castelão e, mesmo recheado de reservas, o Tricolor arrancou um empate importante neste início do Brasileirão.Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho comentou sobre a falta de entrosamento do time e analisou a dificuldade de encarar o Ceará fora de casa. - Não tínhamos o entrosamento necessário. Queria parabenizar a garotada pela entrega. Tivemos várias chances e conquistamos um ponto. Tá de bom tamanho - afirmou, antes de completar: