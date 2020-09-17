Renato sobre derrota na Libertadores: 'Pior jogo do Grêmio'

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A quarta-feira é pesada para o Grêmio. Em Santiago do Chile, a equipe foi superada pela Universidad Católica e viu a pressão subir consideravelmente dentro do clube para comissão técnica e jogadores.Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho não fugiu da responsabilidade e considerou o ‘pior jogo’ do time na temporada.

‘Acho que sob meu comando, esse ano, foi infelizmente nossa pior atuação. E com certeza a melhor atuação da Católica no ano. Não deu nada certo para a gente, e deu tudo certo para eles. Porque temos jogadores importantes, sete ou oito jogadores fora do time. E sempre falo que tenho um grupo, confio em todo mundo. Mas entrosamento é totalmente diferente. Pecamos na falta de entrosamento dos jogadores’, justificou Renato.

Com o revés, o Grêmio aparece na vice-liderança da chave E, com quatro pontos. Os rivais América de Cali e Católica estão com três pontos.