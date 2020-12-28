Renato sobre 'decisão' contra o São Paulo: 'Tudo pode acontecer'

Na próxima quarta-feira o Grêmio terá uma decisão pela frente. No Morumbi, o Tricolor quer segurar a vantagem obtida na ida e garantiu uma vaga em outra final da Copa do Brasil.
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Questionado sobre o tema, o treinador do Grêmio não quis se aprofundar muito, mas deixou claro que vai trabalhar incansavelmente para colocar a equipe na decisão.
‘Temos 90 minutos pela frente, e tudo pode acontecer. Vamos trabalhar para que o Grêmio se classifique’, afirmou.
Com a vitória por 1 a 0 na ida, o Grêmio avança na Copa do Brasil em caso de empate na casa do São Paulo.