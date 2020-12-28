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futebol

Renato sobre 'decisão' contra o São Paulo: 'Tudo pode acontecer'

Treinador foi questionado sobre a semi da Copa do Brasil e preferiu não se aprofundar...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 00:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 00:20
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na próxima quarta-feira o Grêmio terá uma decisão pela frente. No Morumbi, o Tricolor quer segurar a vantagem obtida na ida e garantiu uma vaga em outra final da Copa do Brasil.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Questionado sobre o tema, o treinador do Grêmio não quis se aprofundar muito, mas deixou claro que vai trabalhar incansavelmente para colocar a equipe na decisão.
‘Temos 90 minutos pela frente, e tudo pode acontecer. Vamos trabalhar para que o Grêmio se classifique’, afirmou.
Com a vitória por 1 a 0 na ida, o Grêmio avança na Copa do Brasil em caso de empate na casa do São Paulo.

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