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futebol

Renato reconhece queda de rendimento e afirma que Grêmio fechou com Diego Churín

Anúncio oficial da contratação não foi feito pelo Tricolor, mas técnico já falou sobre o centroavante como sendo peça válida para o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 10:19

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 10:19

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A necessidade de peças improvisadas, a expulsão do zagueiro Kannemann e a igualdade apenas no último lance do jogo contra o América de Cali tornaram como quase que improvável a possibilidade do técnico Renato Portaluppi manter o habitual clima de otimismo nas entrevistas coletivas mesmo em atuações abaixo da crítica do Grêmio.
Dessa vez, o treinador adotou uma postura realista. Mesmo fazendo as devidas ressalvas de problemas que tem encontrado para escalar o que tem de ideal e alertando para a classificação na liderança do grupo, Renato não deixou de mencionar que o desempenho está aquém do que ele deseja além de assumir responsabilidade pela situação:
- Não estivemos bem. Mas é difícil, quatro ou cinco jogadores diferentes toda hora. Entrosamento não é o mesmo. Sabemos que precisamos melhorar. A responsabilidade é toda minha. Não adianta jogar bem todas partidas e ficar em segundo ou não classificar. Não foi o Grêmio, mas conseguimos o objetivo.
Além disso, o técnico do Tricolor deixou escapar que o clube já está devidamente acertado com o centroavante Diego Churín, do Cerro Porteño, ao falar sobre o atleta já o considerando como peça válida a ser utilizada por ele na sequência da temporada. Antecipando, também, que existe uma procura para o Grêmio fortalecer o sistema de criação com um meia:
- A gente trouxe o Churín, um jogador que vai nos ajudar bastante. Como aconteceu com o centroavante, o Churín, quem sabe a gente encontre esse meia. Basicamente, encontramos. Resta saber se acertará financeiramente.

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