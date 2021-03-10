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futebol

Renato promove três mudanças no Grêmio para estreia na Libertadores

Paulo Victor, Jean Pyerre e Pepê foram sacados da equipe para o jogo no torneio continental...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 22:22

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 22:22
Crédito: Treinador considerou que adversário 'não fez grandes atuações' (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O vice-campeonato da Copa do Brasil promete mexer e muito nos bastidores do Grêmio para a sequência dos torneios da temporada 2021.
+ Neymar conversa com Messi sobre ida ao PSG, Vidal faz post sobre o Flamengo… O Dia do Mercado
Se a diretoria pretende buscar reforços de peso, a comissão técnica de Renato Portaluppi tem carta branca para promover mudanças na equipe e já deu sinais de reformulação para a estreia na Libertadores, neste meio de semana.
Diante do Ayacucho-PER, o Tricolor terá ao menos três mudanças: o goleiro Paulo Victor, o meia Jean Pyerre e o atacante Pepê.
Na questão de Paulo Victor e Jean Pyerre são questões técnicas. Ambos não passam por bons momentos e deixam a equipe. No caso do meio-campista ele terá um trabalho a parte dos companheiros de recondicionamento físico.
Já Pepê, vendido ao Porto-POR, sofre com um problema físico e vai tirar algumas semanas para se recuperar e ficar à disposição de Renato.
+ 26 fatos que o novo mapa de patrocinadores dos clubes brasileiros mostra
Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza.

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